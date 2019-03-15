И ещё один трофей: уральские синхронистки стали трехкратными чемпионками мира

09:24 | 17.03.2019

Фото: команда «Юность»

Вчера, 16 марта, екатерининская команда «Юность» взяла золото на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию в швейцарском городе Невшатель. Теперь спортсменки стали трёхкратными чемпионками мира.



Соревнование традиционно проходило в два этапа: сначала синхронистки показали короткую программу, а затем - произвольную. После первого этапа екатеринбурженки занимали второе место, уступив лидерство московской команде «Crystal Ice». Однако после произвольной программы уральские девушки уверенно заняли первое место.



«Crystal Ice» взяли серебро юниорского чемпионата мира. На третьем месте оказались спортсменки из американской команды «Skyliners».

