«Автомобилист» в Екатеринбурге одержал победу над «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 1:1

22:29 | 16.03.2019

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Сегодня, 16 марта, хоккейная команда «Автомобилист» во втором матче полуфинала Восточной Конференции на домашнем льду в Екатеринбурга обыграла уфимский «Салават Юлаев» со счётом 2:0. Счёт в серии плей-офф сравнялся - 1:1.



Авторами шайб стали Георгий Белоусов и Стефан Да Коста.



«Подготовились, я считаю, неплохо. Хорошая плотная оборона была. Я считаю, что мы сделали выводы после первого матча, и то, откуда идёт угроза, мы прикрыли. В атаке тоже было неплохо - много бросков. Счёт нужен был просто «победа», и сегодня мы этого добились»,- отметил в ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Напомним, сейчас команды отправляются в Уфу и продолжают серию плей-офф уже на родном льду «Салавата Юлаева». Следующий матч состоится послезавтра, 18 марта, в 19:00 (по Екб).