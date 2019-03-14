В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке: теперь нерадивому отцу грозит до 10 лет колонии

21:01 | 16.03.2019

Фото: strana.life

Екатеринбуржца, избившего младенца так, что у того треснул череп, отправили в следственный изолятор. 40-летнего, как стало известно, алкаша вывел из себя плач двухмесячной дочери. Ничего лучше ударов по голове мужчина придумать не смог. Теперь за креатив ему грозит до 10 лет колонии.



О том, что малышка серьезно пострадала, силовики узнали после звонка соседей, которые заметили травмы у ребенка.



«Семья девочки живет в коммунальной квартире неподалёку от железнодорожного вокзала. В конце февраля муж с женой беспробудно пили, но в какой-то момент детский плач вывел из себя ее отца. Пытаясь угомонить малышку, он несколько раз ударил ее по голове. Позже врачи также диагностировали у младенца перелом ноги», – рассказал нашим коллегам из «Комсомольской правды-Урал» источник в правоохранительных органах.



Следователи СКР добились проведения психиатрической экспертизы, чтобы выяснить, является ли мужчина вменяемым. Сейчас девочка находится в больнице, а после выписки её доставят в Дом малютки, ведь в скором времени нерадивых родителей, любящих рюмку больше ребёнка, лишат родительских прав.



Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.