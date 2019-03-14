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21:01 | 16.03.2019
Фото: strana.life
В Екатеринбурге мужчина проломил череп двухмесячной дочке: теперь нерадивому отцу грозит до 10 лет колонии
О том, что малышка серьезно пострадала, силовики узнали после звонка соседей, которые заметили травмы у ребенка.
«Семья девочки живет в коммунальной квартире неподалёку от железнодорожного вокзала. В конце февраля муж с женой беспробудно пили, но в какой-то момент детский плач вывел из себя ее отца. Пытаясь угомонить малышку, он несколько раз ударил ее по голове. Позже врачи также диагностировали у младенца перелом ноги», – рассказал нашим коллегам из «Комсомольской правды-Урал» источник в правоохранительных органах.
Следователи СКР добились проведения психиатрической экспертизы, чтобы выяснить, является ли мужчина вменяемым. Сейчас девочка находится в больнице, а после выписки её доставят в Дом малютки, ведь в скором времени нерадивых родителей, любящих рюмку больше ребёнка, лишат родительских прав.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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