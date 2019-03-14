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20:44 | 16.03.2019

Фото: photosight.ru

Глава Рослесхоза придумал формулу сохранения природных лесов на Урале

Заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ и руководитель Рослесхоза Иван Валентик разработал формулу, как спасти настоящие уральские леса от исчезновения. Свои предложения он озвучил в рамках двухдневного рабочего визита в Екатеринбург. Во время поездки Иван Валентик встретился с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Идеи по сохранению хвойных лесов на Урале Валентик предлагает исходя из задач федерального проекта «Сохранение лесов» (нацпроект «Экология»), согласно которому к 2024 году власти планируют достигнуть баланса между площадями восстановленных и вырубленных деревьев. Иначе страна рискует потерять одно из своих прославленных достояний – русский лес.

По словам чиновника, сейчас для реализации задуманного создаются специальные проектные офисы - лесные селекционно-семеноводческие центры (ЛССЦ) - и внедряются инновационные технологии для переработки, производства и хранения семян. Опыт и технологии по строительству ЛССЦ будут передаваться из проектного офиса, который в данный момент находится на стадии разработки.
«Новой задачей в контексте закона о «компенсационном лесовосстановлении» является необходимость обеспечения качественным посадочным материалом, которого пока еще недостаточно», – уточняет Валентик.

Также во время обсуждений проекта с главой Свердловской области была затронута тема государственной поддержки проектов по созданию высокотехнологичных деревообрабатывающих производств. Валентик подчёркивает, что сегодня «мы наблюдаем устойчивый позитивный тренд: очень серьезные инвестиции идут на создание именно крупных производств с большой глубиной переработки дерева».
Также замминистра заострил особое внимание на том, что информация о лесных ресурсах должна быть полностью открыта для всех заинтересованных сторон.

«На особом контроле – открытость информации о лесных ресурсах. С 1 января 2019 года она должна быть доступна на всех сайтах органов власти, уполномоченных в области лесных отношений, чтобы лесопользователь, арендатор мог получить любые интересующие его данные. Если эта информация не будет размещена, последуют жесткие меры», – заметил Иван Валентик. Однако какие именно, не уточнил.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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