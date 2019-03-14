Долги по зарплате в Свердловской области выросли в почти 28 раз

18:34 | 16.03.2019

Фото: ok.ru

Аналитики Свердловскстата посчитали, что в долги по зарплате в Свердловской области выросли в 27,7 раз. Так, сегодня задолженность предприятий перед сотрудниками составляет в сумме 36,8 миллиардов рублей, что почти в 28 раз меньше аналогичного периода 2018 года.



Долги есть в шести организациях общей численностью свыше 500 человек.



Предприятия-должники сконцентрировали в следующих отраслях: производство электродвигателей, радио и телевизионной передающей аппаратуры, электромонтажных работ, перевозка воздушным пассажирским транспортом, управление в сфере ЖКУ, школа подготовки водителей.