Настала и его очередь: в Свердловскую область на перевал Дятлова летит телеведущий Андрей Малахов

18:22 | 16.03.2019

Фото: xoroshiy.ru

Известный российский телеведущий Андрей Малахов вместе со съёмочной группой телеканала «Россия» и представителями Генпрокуратуры РФ вылетает в Свердловскую область, чтобы отправиться в экспедицию на перевал Дятлова и раскрыть тайну страшной гибели студентов УПИ, которая будоражит Средний и Северный Урал вот уже 60 лет.



«Через несколько часов наша съемочная группа выезжает в экспедицию на перевал Дятлова, чтобы открыть тайну, которая уже 60 лет не дает никому покоя», – заявил телеведущий популярного ток-шоу «Прямой эфир» на федеральном телеканале «Россия».



Добираться до места гибели дятловцев участники намерены на снегоходах, а съёмочную группу на перевал доставят прямиком на вертолёте, предоставленном одной уральских компаний, организующей туры на знаменитые места на севере Среднего Урала. Ожидается, что экспедиция состоится 17 и 18 марта.



Отметим, что синоптики не очень довольны выбором съёмочной команды: погода в Свердловской области накануне отметилась серьёзным ненастьем – если только порывистый ветер и колющие глаза вьюги были в городах, то чего можно ожидать от гористой местности? Впрочем, синоптики надеются, что в воскресенье и понедельник ситуация в горах стабилизируется, и весна вернётся в привычное русло для марта на Урале.

