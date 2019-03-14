В Екатеринбурге собрали небезразличных к парку Маяковского жителей, чтобы утвердить концепцию его модернизации

17:34 | 16.03.2019

Фото: momenty.org

В Екатеринбурге стартовал второй этап общественного обсуждения концепции развития ЦПКиО им. Маяковского. Мероприятие проходит в Ельцин Центре, сейчас там работают не только мэр уральской столицы Александр Высокинский и активные горожане, но и представители голландского архитектурного бюро SVESMI, которые на конкурсе проектов по модернизации парка также представили свой вариант развития, пожалуй, главной рекреационной зоны Екатеринбурга.



В своём вступительном слове Высокинский заявил, что итогом сегодняшних обсуждений должно стать утверждение концепции, за которым уже последуют сперва бюрократические тонкости, а следом и реализация идей.



«Нам нужно принять решения — давайте не бояться их принимать», — заявил глава города.



Обсуждение будущего облика ЦПКиО им. Маяковского проходит в формате серии круглых столов по разным направлениям развития парка — фирменный стиль и бренд, экономическая модель, спортивная инфраструктура, общественная жизнь, активности для детей и другие. За два часа соответствующие рабочие группы должны будут представить своё видение развития парка Маяковского по этим направлениям.



Первый этап общественного обсуждения по будущему парка прошел ровно месяц назад – 16 февраля – в мэрии Екатеринбурга. Тогда в дискуссии приняли участие чиновники, представители бизнеса и активные горожане. Тогда была предложена концепция от команды городского управления культуры и строительной компании Ascon Group (строит комплекс «Клевер парк). Позже на сайте мэрии также появился вариант от команды парка во главе с экс-директором Романом Шадриным.