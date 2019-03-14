В Екатеринбург доставили главный трофей Континентальной хоккейной лиги: уже завтра с ценным экспонатом сможет сфотографироваться каждый желающий

16:15 | 16.03.2019

Фото: ТАСС

В Екатеринбург прибыл главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. 27-килограммовый кубок доставили под охраной и в специальном защитном кофре. Уже завтра каждый желающий сможет увидеть кубок и сфотографироваться с ним в ТРЦ «Гринвич» на первом этаже рядом с «Гиперболой». Время фотосессии с трофеем ограничено: с 19 до 22 часов.



Стоит отметить, что именно за этот трофей борется местный ХК «Автомобилист». В этом году команда впервые в истории вышла в полуфинал Восточной конференции и сейчас ведёт борьбу за выход в следующий раунд плей-офф с «Салаватом Юлаевым» из Уфы.

