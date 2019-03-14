В Екатеринбурге из-за короткого замыкания эвакуировали высотку

15:44 | 16.03.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня утром по сигналу автоматической пожарной сигнализации произошла эвакуация 24-этажного торгово-гостиничного комплекса по Ткачей, рядом с ЦПКиО им. Маяковского. По всей видимости, речь идёт о центре «Clever Park».



«По прибытию к месту вызова пожарными установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки электродвигателя системы вентиляции на кровле 24-этажного здания без последующего горения», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.



Спасатели успокаивают: во время короткого замыкания никто не пострадал.. Пожарные провели обследование и проветривание помещений 24-го этажа, после чего все эвакуированные вернулись в здание.

