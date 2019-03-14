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15:29 | 16.03.2019

Фото: agenda-u.org

Бывший вице-мэр по внутренней политике Анатолий Гагарин прокомментировал добровольный уход с поста

Экс-заместитель главы администрации Екатеринбурга по внутренней политике Анатолий Гагарин, который накануне добровольно покинул должность, прокомментировал своё увольнение. Как заявил Гагарин журналистам, нарушение закона о противодействии коррупции произошло из-за затянувшегося процесса по переоформлению компаний, которыми владел чиновник, на другое лицо, ведь по закону муниципальный служащий не имеет права осуществлять руководство над коммерческими фирмами.

«29 ноября 2018 года я передал управление своими фирмами другому лицу и обратился к юристам для подготовки документов о полной передаче долей в коммерческих структурах в доверительное управление. Подчеркну, что на момент трудоустройства я уже не управлял ни одним из активов, ими управлял другой человек в статусе исполняющего обязанности. Однако процесс перерегистрации занял гораздо больше времени, чем предполагал я и занимавшиеся этим юристы», — рассказывает Гагарин.

По его словам, ещё в первый месяц работы в мэрии он ответил на вопросы прокуратуры о своем участии в коммерческих структурах.

«К сожалению, согласно данным Минюста и Налоговой службы, в некоторых компаниях я до сих пор значусь директором, не участвуя в управлении и деятельности. Понимая, что это независящее от меня затянувшееся формальное состояние является нарушением закона о муниципальной службе, я незамедлительно известил Александра Геннадьевича о своем уходе. И он с пониманием отнесся к моему решению», — сказал вице-мэр и добавил, что администрация не сразу объявила о его уходе, так как формально было необходимо дождаться результатов проверки прокуратуры.

Напомним, накануне, в пятницу, прокуратура Свердловской области заявила о том, что Анатолий Гагарин будет уволен с 19 марта по собственному желанию с выговором, объявленным главой города Александром Высокинским. Мэру, в свою очередь, надзорное ведомство также вынесло представление о том, что Гагарин получил пост в городской Администрации с нарушением требований закона о противодействии коррупции и муниципальной службе.

В частности, прокуратура установила, что на момент назначения Гагарин был директором трех коммерческих организаций, основными видами деятельности которых являются «деятельность информационных агентств, рекламных агентств, в области радиовещания, телевизионного вещания, рекламная деятельность, издание книг, газет, журналов и периодических изданий». По данным системы СПАРК, до сих пор чиновник оставался соучредителем нескольких коммерческих организаций, где 100% капитала были в ООО «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», 90% в ООО «ТО Кинофабрика» и 80% в ООО «Повестка дня». Так как в мэрии Гагарин курировал работу со СМИ, то это могло стать причиной конфликта интересов. Кроме того, должностная инструкция замглавы Екатеринбурга Гагарина не разрабатывалась и не утверждалась, что стало поводом для еще одной претензии со стороны прокуратуры.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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