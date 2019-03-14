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12:15 | 16.03.2019

Фото: chel.pro

Свердловские власти привлекают на свою сторону бизнес для совместной реализации национальных проектов

Свердловские власти намерены объединиться с бизнес-сообществом, чтобы совместно реализовать в регионе национальные проекты. В распоряжении областного руководства сейчас более 30 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов, но, вероятно, этих денег не хватит, чтобы осуществить всё задуманное. Поэтому накануне вопросы взаимодействия власти и бизнеса обсудили на годовом общем собрании областного Союза промышленников и предпринимателей.

На встрече выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Одной из ключевых задач сегодня он видит увеличение объёма инвестиций от бизнеса в экономику Свердловской области.

«Темп роста физического объема инвестиций должен составлять не менее 5% в год. Призываю руководителей предприятий, бизнес сообщество синхронизировать свои корпоративные программы развития с показателями региональных проектов и индикаторами, зафиксированными в программе “Пятилетка развития”» – объявил глава региона.

Куйвашев отметил, что в Свердловской области для реализации национальных проектов разработаны 55 региональных. На их воплощение в жизнь предусмотрено более 30 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Это жилищное строительство, улучшение экологии, рост производительности труда и цифровизация экономики. Добиться большего рывка в реализации этих направлений, уверены представители власти, можно только объединившись с бизнес-сообществом.
«Наша задача – слышать бизнес, задача бизнеса – не бояться артикулировать свои проблемы, свои потребности, свои задачи. На наш взгляд, нацпроекты – это ключевой драйвер для развития российского бизнеса на ближайшие шесть, а может быть, и более того лет», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Всего на реализацию национальных проектов по всей стране планируется потратить 25 триллионов рублей.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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