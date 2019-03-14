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12:15 | 16.03.2019
Фото: chel.pro
Свердловские власти привлекают на свою сторону бизнес для совместной реализации национальных проектов
На встрече выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Одной из ключевых задач сегодня он видит увеличение объёма инвестиций от бизнеса в экономику Свердловской области.
«Темп роста физического объема инвестиций должен составлять не менее 5% в год. Призываю руководителей предприятий, бизнес сообщество синхронизировать свои корпоративные программы развития с показателями региональных проектов и индикаторами, зафиксированными в программе “Пятилетка развития”» – объявил глава региона.
Куйвашев отметил, что в Свердловской области для реализации национальных проектов разработаны 55 региональных. На их воплощение в жизнь предусмотрено более 30 миллиардов рублей из федерального и областного бюджетов. Это жилищное строительство, улучшение экологии, рост производительности труда и цифровизация экономики. Добиться большего рывка в реализации этих направлений, уверены представители власти, можно только объединившись с бизнес-сообществом.
«Наша задача – слышать бизнес, задача бизнеса – не бояться артикулировать свои проблемы, свои потребности, свои задачи. На наш взгляд, нацпроекты – это ключевой драйвер для развития российского бизнеса на ближайшие шесть, а может быть, и более того лет», – отметил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.
Всего на реализацию национальных проектов по всей стране планируется потратить 25 триллионов рублей.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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