Алкашу из Екатеринбурга, жестоко убившему собаку, дали три года строгача

10:46 | 16.03.2019

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга накануне вынес приговор по делу о жестоком убийстве собаки. Как установили следователи, обвиняемые, будучи в нетрезвом состоянии, намеренно мучили животное, оттягивая его смерть. Теперь одному из собутыльников грозит три года строгача.



Согласно материалам следствия, экзекуцию над дворнягой по кличке Бэлла устроили Максим Хозеев и его знакомая Алевтина Сабаргалиева. Зверский поступок они объясняли тем, что в момент алкогольного «прихода» женщине захотелось испробовать на вкус собачье мясо. На что Хозеев любезно предоставил бездомного щенка, которого до подкармливал. Живодёры связали бедной Бэлле лапы и закололи ножом. На теле бедняги позже насчитали свыше 20 ножевых ранений. Несмотря на обильную кровопотерю, Бэлла ещё оставалась жива. В таком состоянии зверские убийцы бросили её умирать.



«Ранения не были глубокими, ранения были, ну, по черепу. Но кровопотеря была очень большая, потому что, когда мы выносили ее из подвала – у меня руки, сапоги, все было в крови. Со стороны живодеров – это говорит о том, что они ее не собирались убивать, а просто, ну, видимо, есть русское выражение – решили покуражиться друг перед другом», – рассказала на суде руководитель приюта для травмированных животных «Клякса» Татьяна Ионина.



Животное скончалось от острой кровопотери в ветклинике. Подсудимые от участия в прениях сторон отказались. Во время последнего слова Алевтина Сабаргалиева призналась, что сожалеет о случившемся, но вину признает лишь частично. Хозеев же заявил, что ему нечего сказать. В итоге суд назначил женщине год исправительных работ. А её собутыльнику – три с половиной года колонии строгого режима. Почему у обоих живодёров, которые в равной степени принимали участие в зверской расправе, такие разные сроки наказания – остаётся загадкой. Случай в судебной практике беспрецедентный, говорят зоозащитники: раньше за аналогичные преступления вердикт был менее суровым. Сегодня же виновного в смерти собаки взяли под стражу прямо в зале суда.