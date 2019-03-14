Екатеринбуржец выиграл в лотерею 25 миллионов рублей: сколько ему придётся «отстегнуть» государству?

23:06 | 15.03.2019

Фото: gazetacrimea.ru

В Екатеринбурге вслед за супругами Мирошниченко, которые в новогоднем тираже «Русского лото» выиграли 500 миллионов рублей, появился ещё один миллионер. Мужчина из уральской столицы выиграл в лотерею почти 25 миллионов рублей. За своим выигрышем, который в точности составляет 24 734 648 рублей, счастливчик ещё не обратился.



В лотерее «Гослото "5 из 36"» победитель угадал 5 чисел из 36 в первом поле и одно число во втором.



«Была ли у участника какая-то стратегия или он выбрал числа случайно, узнаем, как только он обратится за выигрышем», — отметили организаторы лотереи.



Однако не всё так радужно – кругленькой суммой екатеринбуржец обязан будет поделиться с государством. Согласно налоговому кодексу РФ, сегодня победитель лотереи должен отдавать государству 13% от всей суммы выигрыша. Это значит, что из выигранных 25 миллионов екатеринбуржец должен будет отстегнуть государству 3 миллиона 250 тысяч рублей. А это, между прочим, хорошая «двушка» недалеко от центра.



А несколькими часами ранее миллионерами стали жители Казани и Южно-Сахалинска – они выиграли по 155 миллионов в «Гослото "6 из 45"».

