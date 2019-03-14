Из-за скандала родителей мэрия Екатеринбурга отказалась от идеи соединения школы №1 с гимназией №2

21:20 | 15.03.2019

Фото: twitter.com

Департамент образования мэрии Екатеринбурга отказался от идеи объединения школы №1 и гимназии №2 из-за скандала, поднятого родителями гимназистов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Поэтому 1 сентября школа №1 примет детей как самостоятельное юридическое лицо.



«Это окончательное решение», — добавили в пресс-службе департамента образования, не раскрывая причин решения.



Ранее в мэрии планировали объединить юридические лица двух учебных заведений так, чтобы школа № 1 стала филиалом гимназии № 2 с собственным руководителем. Предполагалось, что в начальной школе ученики будут заниматься как обычно, в пятом классе им предложат различные факультативы во внеурочное время, а уже в восьмом классе после заполнения анкет и беседы с психологом ученики смогут выбрать, в классе какого профиля хотят учиться дальше. Но столь радужная перспектива школьников не порадовала родителей гимназистов. Для них это означало, что ученики школы № 1 смогли бы получить образование уровня гимназии без прохождения отбора, в то время как их дети этот отбор проходили.



Также родители учеников гимназии №2 посчитали, что школьники посягают на новое здание и роскошный спортзал. Они начали активную кампанию против объединения, разослали письма с подписями в различные инстанции.



Впрочем, среди родителей были и те, кто выступал за объединение организаций.