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21:20 | 15.03.2019
Фото: twitter.com
Из-за скандала родителей мэрия Екатеринбурга отказалась от идеи соединения школы №1 с гимназией №2
«Это окончательное решение», — добавили в пресс-службе департамента образования, не раскрывая причин решения.
Ранее в мэрии планировали объединить юридические лица двух учебных заведений так, чтобы школа № 1 стала филиалом гимназии № 2 с собственным руководителем. Предполагалось, что в начальной школе ученики будут заниматься как обычно, в пятом классе им предложат различные факультативы во внеурочное время, а уже в восьмом классе после заполнения анкет и беседы с психологом ученики смогут выбрать, в классе какого профиля хотят учиться дальше. Но столь радужная перспектива школьников не порадовала родителей гимназистов. Для них это означало, что ученики школы № 1 смогли бы получить образование уровня гимназии без прохождения отбора, в то время как их дети этот отбор проходили.
Также родители учеников гимназии №2 посчитали, что школьники посягают на новое здание и роскошный спортзал. Они начали активную кампанию против объединения, разослали письма с подписями в различные инстанции.
Впрочем, среди родителей были и те, кто выступал за объединение организаций.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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