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20:48 | 15.03.2019
Фото: 2gis.ru
В Екатеринбурге нашли тёплую одежду для семьи из Индии, которую 13 марта сняли с рейса Дубай – Сиэтл из-за плохого самочувствия ребёнка
Сбор вещей завершился сегодня в 16.00. Вот обращение представителей больницы к горожанам с просьбой о помощи.
«Помогайте. Выписываем сегодня наших заболевших ОРВИ с рейса Дубай - Сиэтл. Находим им разные варианты льгот по лечению. Ищем машину ночью в аэропорт для вылета. Но они невероятно легко одеты. Для мальчика двух лет медики одежду нашли, нет теплой шапки. Для мамы и папы сегодня нужны курточки с капюшонами, мужская - 46-48 размер, женская - 44 размер. Выезд из больницы в 02:00. Так получилось, у людей и денег на все не хватает, да и климат наш не для жителей Индии», – обратилась к екатеринбуржцам представитель больницы Инна Абелинскине.
Женщина сообщает, что на момент высадки в Кольцово индийцы были одеты в хлопчатобумажные рубашки.
Врачи сообщают, что уже в 02:00 ночи семья выезжает из больницы, однако согласно информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово, до самого утра из Екатеринбурга запланированы только междугородние рейсы и один рейс до Китая. Поэтому куда полетят индийцы, – в Сиэтл или на родину – не известно.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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