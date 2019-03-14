В Белоярке бывшего директора коммунального МУП будут судить по коррупционной статье

20:11 | 15.03.2019

В Белоярский районный суд Свердловской области поступило уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Новые технологии» (предприятие обеспечивает муниципалитет теплом и горячей водой) Виктора Пименова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 285 УК РФ «(Злоупотребление должностными полномочиями»). Судебное заседание назначено на 22 марта, дело поручено вести судье Надежде Курбатовой.



Уголовное дело в отношении Виктора Пименова было возбуждено в октябре 2018 года следователями следственного отдела по городу Заречный свердловского СКР. Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники ФСБ. Вечером 18 октября они проводили обыски в квартире Пименова.



Следствие считает, что Пименов подписал акты выполненных работ по муниципальным контрактам — строительству теплотрассы в Белоярском поселке и наружных сетей водопровода в Косулино, — заведомо зная, что никакие работы не выполнены. В результате незаконных действий, по данным следствия, бюджету Белоярского городского округа причинен ущерб на сумму несколько миллионов рублей.



По данным veved.ru, дело будет рассмотрено в особом порядке, без проведения судебного следствия.