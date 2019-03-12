В Первоуральске экс-полицейский предстанет перед судом по обвинению в незаконной охоте

18:57 | 15.03.2019

В Первоуральский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего полицейского Андрея Подгорбунских, обвиняемого в незаконной охоте. Судебное заседание назначено на 20 марта, начало процесса в 09:30. Дело будет рассматривать лично председатель суда Наталия Шаламова (стаж работы в должности судьи 28 лет).



Согласно материалам уголовного дела, 30 декабря 2018 года, сотрудник отдельного батальона ППСП Первоуральска Андрей Подгорбунских, находясь в лесном массиве «Динасовского охотхозяйства» в отсутствие разрешения на добычу копытного животного, с применением механического транспортного средства произвел незаконную охоту двух особей взрослого лося. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, согласно расчету специалистов, составил 640 тысяч рублей (за особь самки лося 400 тысяч рублей, за самца 240 тысяч руб.)



Вечером того же дня на 298-ом километре автодороги «Екатеринбург-Пермь» он был остановлен инспекторами ДПС, в прицепе были обнаружены туши лосей. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что убой лосей совершен Подгорбунских в 8 километрах от деревни Черемша. При себе у него имелось ружье и разрешения на добычу лосей, выданные на другие лица. 8 февраля, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота с применением механического транспортного средства»), в начале марта принято решение об увольнении Подгорбунских из органов МВД.

