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18:05 | 15.03.2019

Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку

Активисты свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с жителями Первоуральского городского округа выявили факт вырубки леса. Теперь правоохранителям предстоит установить, на каких основаниях велись работы – пока все указывает на то, что лесорубам придется нести уголовную ответственность. Соответствующее заявление представители ОНФ уже подготовили в ОМВД по Первоуральску с просьбой провести проверку. В настоящее время на месте, где ранее росли сосны и березы, ведется несанкционированное строительство.

Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку


Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку


Эксперты ОНФ совместно с лесничим Решётского участкового лесничества выезжали на лесной участок площадью 3,5 га, расположенный за озером Чусовское и обнаружили строительную технику. Рабочие вели добычу недр, складировали срубленную древесину. Однако у представителей строительной компании, ведущей работы на лесном участке, не оказалось разрешительных документов. На место был вызван наряд полиции.

Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку

Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку


Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, общий размер вреда, причиненного лесам, превышает 50,9 млн руб. В том числе, на участке Билимбаевского лесничества незаконно вырублено 656 кубометров сосны на 29,8 млн руб. Самовольное уничтожение или порча почв нанесла вред на 21,2 млн руб.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

© «Вечерние Ведомости»

 


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