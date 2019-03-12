Под Екатеринбургом неизвестные вырубили несколько гектаров леса. Полиция начала проверку

Активисты свердловского регионального отделения Общероссийского народного фронта совместно с жителями Первоуральского городского округа выявили факт вырубки леса. Теперь правоохранителям предстоит установить, на каких основаниях велись работы – пока все указывает на то, что лесорубам придется нести уголовную ответственность. Соответствующее заявление представители ОНФ уже подготовили в ОМВД по Первоуральску с просьбой провести проверку. В настоящее время на месте, где ранее росли сосны и березы, ведется несанкционированное строительство.Эксперты ОНФ совместно с лесничим Решётского участкового лесничества выезжали на лесной участок площадью 3,5 га, расположенный за озером Чусовское и обнаружили строительную технику. Рабочие вели добычу недр, складировали срубленную древесину. Однако у представителей строительной компании, ведущей работы на лесном участке, не оказалось разрешительных документов. На место был вызван наряд полиции.Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, общий размер вреда, причиненного лесам, превышает 50,9 млн руб. В том числе, на участке Билимбаевского лесничества незаконно вырублено 656 кубометров сосны на 29,8 млн руб. Самовольное уничтожение или порча почв нанесла вред на 21,2 млн руб.