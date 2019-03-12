Ельцин Центр готов включиться в подготовку к празднованию 300-летия Екатеринбурга

17:59 | 15.03.2019

Директор музея Ельцин Центра Дина Сорокина прокомментировала план по подготовке Екатеринбурга к 300-летию. По ее мнению, особенно важны культурные проекты, а также благоустройство города.



«Особенно, конечно же, заметны те значимые культурно-социальные проекты как, например, проведение очередной Уральской биеннале современного искусства, что, мне кажется, безусловно, очень важным проектом не просто на уровне Екатеринбурга, но и мирового масштаба. Проекты по благоустройству города в целом: набережной, безусловно, и других отдельных участков. И, конечно, создание комфортной среды в городе. Эта та тема, которая поднимается уже давно и много. И Ельцин центр участвует в создании платформы для публичной дискуссии, публичного диалога о том, как мы можем сделать наш город лучше, комфортнее, более благоустроенным и действительно соответствующим стандартам современности», - сказала Сорокина.



Ельцин Центр готов принять участие в реализации различных проектов к 300-летию Екатеринбурга, в том числе, в качестве площадки для обсуждения.



«Мы готовы и планируем проведение различных программ образовательного характера и общегородских инициатив культурно-социального формата. Я рассматривала проект плана вчера именно как проект на выделение финансирования на решение особо острых моментов, связанных с инфраструктурой города. Я очень надеюсь, что будет возможность нахождения дополнительных средств для реализации именно общегородских программ, мероприятий, которые объединят горожан», - отметила директор музея.