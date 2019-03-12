В прокуратуре Екатеринбурга рассказали об увольнении Анатолия Гагарина из мэрии

17:37 | 15.03.2019

фото: xoroshiy.ru

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Анатолий Гагарин уволен с должности по собственному желанию. Ранее прокуратура выявила нарушения законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции: установлено, что Гагарин является директором трех коммерческих организаций, занимающихся рекламой, изданием книг, газет, журналов и другими видами деятельности.



«Гагарин, являясь заместителем главы Екатеринбурга, осуществляет организацию работы Комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента, что может привести к возникновению конфликта интересов на муниципальной службе», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.



Кроме того, заглавы уральской столицы работал без должностной инструкции.



По итогам проверки Анатолию Гагарину объявили выговор. Затем он написал заявление об увольнении по собственному желанию.