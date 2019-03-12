Новости дня
17:37 | 15.03.2019
фото: xoroshiy.ru
В прокуратуре Екатеринбурга рассказали об увольнении Анатолия Гагарина из мэрии
«Гагарин, являясь заместителем главы Екатеринбурга, осуществляет организацию работы Комитетов по внешним связям, по организации значимых общероссийских и международных мероприятий, информационно-аналитического департамента, что может привести к возникновению конфликта интересов на муниципальной службе», - отмечают в пресс-службе надзорного ведомства.
Кроме того, заглавы уральской столицы работал без должностной инструкции.
По итогам проверки Анатолию Гагарину объявили выговор. Затем он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
© «Вечерние Ведомости»
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