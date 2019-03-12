На молебен у будущего храма святой Екатерины приедут известные актеры

16:43 | 15.03.2019

так, согласно проекту, будет выглядеть Храм святой Екатерины

В ближайшее воскресенье, 17 марта, у Театра драмы, на месте будущего храма святой Екатерины в Екатеринбурге, состоится молебен в честь Дня торжества православия. Участие в нем, по информации СМИ, примут известные российские актеры: Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Михаил Галустян, Алексей Чадов, Егор Пазенко.



Ранее пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщала, что пришедшие будут молиться о мире, устранении раскола в мировом православии, прекращении противостояния в Украине и Сирии, единстве общества.



Участие в молебне также примет митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. По его мнению, храм святой Екатерины должен объединить общество «в любви к справедливости, к своему Отечеству, к своему городу и его истории».