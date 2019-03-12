В этом году у верхнепышминцев появится свой роддом

15:58 | 15.03.2019

До конца нынешнего года в Верхней Пышме появится свой роддом. Сегодня стройку посетил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.



«Мы проинспектировали ход работ и у меня не возникает сомнений, что строители уложатся в срок. Подрядная организация справляется с графиком, поставка оборудования, необходимая для запуска медцентра, идет ритмично. В ближайшее время начнутся массовые чистовые отделочные работы. В мае подрядчик приступит к благоустройству территорий», - рассказал Волков.



На строительство из бюджета региона выделили 2,2 млрд рублей. Роддом будет пятиэтажный, с женской консультацией, акушерским и родительным отделениями, палатами реанимации и интенсивной терапии.



Отметим, что пока верхнепышминцам приходится ездить в роддом Среднеуральска.