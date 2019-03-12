Мэрия Екатеринбурга: из города вывезено 9 тысяч тонн снега

15:22 | 15.03.2019

фото: yocity12.com

За сутки с улиц Екатеринбурга убрано почти 9 тысяч тонн снега, сообщили в пресс-службе городской администрации. Минувшей ночью на улицы вышло порядка 280 единиц спецтехники, в том числе 70 комбинированных дорожных машин, 25 снегопогрузчиков, 24 грейдера, 50 колесных тракторов с навесным снегоуборочным оборудованием и более 100 самосвалов.



«Основные усилия коммунальщиков были направлены на прометание проезжих частей дорог и тротуаров, а также на противогололедную обработку опасных участков улично-дорожной сети – спусков, подъемов, съездов с мостов и развязок, перекрестков, узких участков УДС и остановок общественного транспорта», - отмечают в пресс-службе.



Сегодня, 15 марта, мэр Александр Высокинский провел оперативное совещание, в ходе которого поручил задействовать в контроле уборки улиц всех квартальных.



Вчера и сегодня в Екатеринбурге наблюдается затрудненное движение, вызванное снегопадами. Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от поездок.