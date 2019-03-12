В двух ДТП на дублере Сибирского тракта пострадали женщина и трое детей

14:28 | 15.03.2019

фото: отделение пропаганды ГИБДД города Екатеринбурга

Накануне вечером на дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге произошло два ДТП с пострадавшими, в том числе детьми, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



Около 17:30 на 17-м километре трассы столкнулись Hyundai Solaris и Chevrolet Aveo. По предварительной информации, водитель Hyundai неправильно выбрал скорость и врезался в попутный автомобиль. Пострадали двое пассажиров Hyundai – 4-месячный мальчик и 10-летняя девочка. К счастью, обошлось без серьезных травм – у детей диагностированы ушибы.



Второе аналогичное ДТП произошло около 18:00 на 15-м километре Сибирского тракта. Lada Priora въехала в попутный Ford Focus, который в свою очередь отбросило на Opel Astra. 2-летний мальчик из автомобиля Lada получил черепно-мозговую травму. Женщину-пассажира Ford госпитализировали с переломом.



Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства указанных ДТП.