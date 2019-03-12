Из администрации Екатеринбурга уходит глава департамента по управлению муниципальным имуществом

13:59 | 15.03.2019

Из администрации Екатеринбурга увольняется глава департамента по управлению муниципальным имуществом Николай Герасимов. Сегодня он работает последний день. Информацию подтвердили в мэрии.



«Николай Михайлович Герасимов в пятницу, 15 марта 2019 года, проводит последний рабочий день в должности исполняющего обязанности начальника Департамента по управлению муниципальным имуществом. В ближайшее время ожидается официальное назначение нового руководителя ДУМИ», - сообщает пресс-служба администрации города.



Герасимов работал в ДУМИ с 2014 года.