Многодетные семьи Екатеринбурга могут получить выплаты вместо земельных участков

13:10 | 15.03.2019

фото: gazeta-pedagogov.ru

В Екатеринбурге многодетные семьи, стоящие в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилое строительство (а это более 2,5 тысяч семей), смогут получить социальную выплату – 200 тысяч рублей – вместо земельного участка. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Высокинский.



Дело в том, что далеко не все хотят жить в частных домах. Кроме того, строительство довольно затратно. Поэтому возможность получить деньги вместо участка призвана стать альтернативой такой мере социальной поддержки.



В пресс-службе мэрии рассказали, что часть многодетных семей уже получили предложения по выплатам.



«Первым 1,5 тысячам ожидающих уже направлены приглашения для оформления выплаты. В случае согласия очередников и при условии, что они не реализовали свое право ранее за счет областного бюджета, они смогут оформить все необходимые документы», - говорится в сообщении.



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