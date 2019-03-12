На Среднем Урале накануне зарегистрировали 200 ДТП

11:47 | 15.03.2019

фото: tumba.kz

В Свердловской области резко выросла аварийность из-за снегопада. Накануне на территории региона, по предварительным данным, зарегистрировано 200 ДТП, 115 из них произошли в Екатеринбурге. Восемь человек получили травмы. Сообщений о погибших не поступало.



Свердловская ГИБДД из-за ухудшения дорожных условий переведена на усиленный режим работы.



«С учетом неблагоприятной погоды личный состав Свердловской Госавтоинспекции переведен на усиленный режим, ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия», - отмечают в региональном УГИБДД.