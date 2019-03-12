В Свердловской области названы четыре лучшие управляющие компании

11:35 | 15.03.2019

фото: tvoy-bor.ru

В Свердловской области проводился конкурс, определивший лучшие управляющие компании. Победителя четыре: УК «Орджоникидзевская», УЖК «Новоуральская», УК «Богдановичская» и екатеринбургская УЖК «Территория». Также несколько компаний завоевали приз зрительских симпатий: это Полевская коммунальная компания, УК «Сухоложская» и УК «Маяковский парк» (Екатеринбург).



Конкурс приурочен ко Дню работников ЖКХ. В связи с этим выбраны лучшие мастера отрасли. Так, лучшим столяром назван специалист Полевской коммунальной компании Сергей Макаров, среди сварщиков победил Алексей Холодов из МУП «ГорУЖКХ» (Верхняя Салда), а лучшими слесарями-сантехниками стали Артем Вяткин (ООО УК «Родник», Кушва) и Дмитрий Чуркин (ООО «Комплексный энергосервис», Каменск-Уральский). Победителей определяли после двух испытаний - теоретического и практического.