Уралуправтодор просит водителей по возможности отказаться от дальних поездок

10:59 | 15.03.2019

фото: ntv.ru

Уралуправтодор рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок из-за непогоды. Сегодня, 15 марта, в Свердловской и Челябинской областях пройдут сильные снегопады с метелью. Ветер будет достигать 20-25 м/с.



В поездках водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



В субботу в регионе ожидаются небольшие осадки. В воскресенье – преимущественно без осадков.