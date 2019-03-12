Аэропорт Кольцово увеличит число рейсов в Баку

10:42 | 15.03.2019

фото: yandex.com

В екатеринбургском международном аэропорту Кольцово увеличится число рейсов в столицу Азербайджана – Баку. На этот маршрут выходит авиакомпания - «ИрАэро». Она начнет выполнять рейсы Екатеринбург – Баку с 18 июня.



«Рейсы будут выполнять по вторникам. Вылет из Екатеринбурга запланирован на 17.30, отправление из аэропорта Гейдар Алиев - в 12.30. Полеты будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 103 пассажира. Время в пути составит три часа», - сообщает пресс-служба Кольцово.



Сейчас рейсы в Баку выполняет также авиакомпания «Уральские авиалинии». Она предлагает вылеты по четвергам и воскресеньям.



Отметим, что в 2018 году пассажиропоток маршрута Екатеринбург – Баку составил 24 тысяч человек.