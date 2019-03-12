В Екатеринбурге будут судить мужчину, вырастившего 72 куста конопли

10:28 | 15.03.2019

фото: ural-meridian.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в культивировании конопли и покушении на сбыт наркотических средств. По второй статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.



По версии следствия, осенью 2018 года екатеринбуржец купил у неустановленного лица семена конопли и в период с сентября по ноябрь вырастил растения. 72 куста были обнаружены в садовом доме на ВИЗе. Также мужчина совершил умышленные действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, обвиняемого задержали 15 ноября. В ходе оперативно – розыскного мероприятия изъяты части растений, содержащие более 1,9 кг наркотического вещества.