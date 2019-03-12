Свердловские приставы взыскали с предприятия-должника 145 тысяч евро

09:59 | 15.03.2019

фото: market.kz

Предприятие из Сысерти, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало екатеринбургской производственной компании 145 тысяч евро. Кредитор через суд потребовал вернуть деньги.



Владелец предприятия, тем не менее, не спешил с выплатами, несмотря на то что его предупредили о возбуждении исполнительного производства и уголовной ответственности. В связи с этим судебные приставы обратили взыскание на имущественное право организации-должника, получавшего доходы от третьей компании.



«В ходе исполнительных действий судебным приставом было установлено, что должнику принадлежит имущественное право по получению доходов в виде платежей по контракту на выполнение работ с третьего юридического лица. Судебный пристав обратил взыскание на имущественное право организации-должника, направив соответствующее постановление предприятию-заказчику должника», - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.



После этого должник поспешил погасить задолженность в полном объеме. Предприятию-кредитору выплачено 11 млн 796 тысяч рублей.