Ночью из дома на Московской из-за пожара эвакуировали 12 человек

09:43 | 15.03.2019

фото: ok.ru

Минувшей ночью в 6-этажном доме на улице Московской в Екатеринбурге произошел пожар в квартире. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 00:49. Прибывшие пожарные эвакуировали из дома 12 человек, в том числе трех детей. Из горящей на первом этаже квартиры спасли одного человека.



Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара составила 2 кв.м. В квартире повреждено домашнее имущество.



«В тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава. Пожар потушен в течение двух минут», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.