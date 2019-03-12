Евгений Куйвашев просит свердловчан на свой день рождения помочь больным детям

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил на свой день рождения вместо подарков от свердловчан, по традиции, помочь нуждающимся детям. Евгению Куйвашеву 16 марта исполняется 48 лет.Благодаря сложившейся традиции помощь получили десятки малышей из разных городов Свердловской области. Вместо подарков в последние годы в приёмную губернатора приходили чеки, подтверждающие пожертвования в благотворительные фонды «Живи, малыш», «Мы вместе», «Русфонд» и «Подари жизнь».Жизнь семилетней Тани Аврамченко изменилась в конце прошлого года. Мама девочки Екатерина по профессии – онколог, сразу начала беспокоиться. У девочки каждый вечер начала подниматься высокая температура, лечить её начинали антибиотиками и противовирусными веществами в инфекционном отделении 4-й городской больницы. Однако, когда после проведения костно-мозговой девочке поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз. После первого курса химиотерапии Таня начала поправляться, но после лечения препаратом L-аспарагиназы девочка начала задыхаться. Сейчас родителям ребенка необходимы средства на 12 флаконов препарата «Онкаспар» стоимостью 2 млн 916 тыс рублей. Пожертвовать средства на лечения Тани можно, обратившись в благотворительный фонд "Мы вместе".Маше один год, она страдает острым генетическим заболеванием. Сейчас девочка не может самостоятельно есть и дышать из-за скапливающейся жидкости в дыхательных путях. К сожалению, российские врачи не способны помочь ребенку. В 2018 году ей успешно провели операцию по расширению трахеи. Сейчас ребенку необходима квалифицированная помощь в бельгийской клинике Цитадель. Стоимость исследования составляет 280 тысяч рублей. Помочь Маше можно, обратившись в благотворительный фонд «Мы вместе».В 8 лет Саша страдает острым миелобластным лейкозом и нейролейкозом (1 острый период). Заболевание родители Саши обнаружили прошлой осенью, тогда участковый врач порекомендовал жаропонижающие. Под Новый год температура ребенка подскочила до 40 градусов, тогда девочку отправили на лечение в инфекционную больницу, где сделали анализ крови и поставили страшный диагноз. Сейчас Саша проходит уже третий курс химиотерапии. В апреле девочке необходимо сделать пересадку костного мозга, донором станет её мама. Чтобы детский организм не отторгнул клетки, сейчас нужно провести специальную подготовку стоимостью 805 тысяч 570 рублей. Помощь Саше можно оказать, обратившись в благотворительный фонд «Мы вместе».Насте 14 лет, острый лимфобластный лейкоз, 1-й сверхранний костно-мозговой рецидив у неё обнаружили в мае 2018 года. Лечение химиотерапией девочка переносила очень тяжело, порой ей не удавалось даже встать с кровати. Сейчас Насте необходимо лечение препаратом «Блинцито», который поможет организму справиться с раковыми клетками без вреда для здоровья. После курса лекарства девочку будут готовить к пересадке костного мозга. Чтобы помочь Насте, её родителям предстоит собрать 5 млн 716 тысяч рублей для оплаты 26 флаконов препарата. Пожертвовать средства можно через сайт фонда «Мы вместе».Ане поставили редкий диагноз «Синдром Ретта», когда ей был год. Для курса реабилитации девочке необходимы средства в размере 138 тысяч рублей. Пожертвовать средства можно обратившись в фонд «Живи, малыш».Диагноз "хроническая почечная недостаточность" двухлетней Карине поставили ещё в роддоме после рождения. После лечения ребенку становилось легче, однако позже её состояние ухудшилось. В мае 2019 года девочка пережила клиническую смерть. Сейчас для непрерывного введения препаратов Карине необходим новый шприцевый дозатор, его стоимость 130 тысяч рублей. Пожертвование можно сделать через фонд «Мы вместе».Маленькая Маша страдает сразу несколькими страшными диагнозами: ДЦП, псевдобульбарный синдром, ЗПРР, симптоматическая эпилепсия. Долгое время девочка не могла говорить и двигаться самостоятельно, однако маме удалось поставить Машу на ноги. Сейчас ребенку необходим курс реабилитации стоимостью 110 тысяч рублей. Помочь девочке можно сделав пожертвование через фонд «Живи, малыш».Шестилетняя Вика страдает врожденной двусторонней сенсоневральной тугоухостью 2-3-й степени и ДЦП. Из-за того что инвалидность у девочки оформлена по основному заболеванию – ДЦП, получить от государства слуховые аппараты она не может, техника стоит 84 тысячи рублей. Помочь маме девочки с приобретением слухового аппарата можно обратившись в фонд «Мы вместе».У двенадцатилетней Полины проблемы со здоровьем возникли ближе к двум годам. У девочки дистрофия сетчатки глаз и недифференцированная митохондриальная патология под вопросом. Для того чтобы поставить точный диагноз ребенку необходимо провести обследование стоимостью 64 тысячи рублей. Сбор средств ведёт фонд «Мы вместе».Губернатор Евгений Куйвашев особо отметил, что будет благодарен всем, кто не останется равнодушным и поможет детям, ведь по его словам это будет лучшим подарком на день рождения.