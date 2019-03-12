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21:05 | 14.03.2019
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Сделка с земельным участком в центре Екатеринбурга заинтересовала Следственный комитет
Известно, что здание химчистки площадью 1570 квадратных метров, снесенное весной 2018 года, находилось в ведении ныне ликвидированного ЕМУП «Новость». Объект являлся муниципальной собственностью. В октябре 2014 года ЕМУП «Новость» и ООО «Проект-Консалтинг» учредили ООО «Паркинг на Радищева», в котором муниципальному предприятию принадлежало 59,123 % долей, оцениваемых в 44,3 миллиона рублей. Уставный взнос ЕМУП «Новость» был осуществлен в натуральной форме путем перехода права на то самое нежилое здание. Доля участия «Проект-Консалтинг» (40,877%) была оплачена денежными средствами.
В марте 2015 года договор аренды земельного участка под химчисткой между Земельным комитетом администрации Екатеринбурга и ЕМУП «Новость» был расторгнут, право аренды перешло ООО «Паркинг на Радищева».
В феврале 2017 года ЕМУП «Новость» было реорганизовано в форме присоединения к ЕМУП «Олимп». Затем стали происходить странные вещи. По странным обстоятельствам, ООО «Проект-Консалтинг» не дало своего согласия на включение ЕМУП «Олимп» в состав участников ООО «Паркинг на Радищева», после чего муниципальное предприятие обратилось с требованием об оплате действительной стоимости доли участия в совместной компании. В октябре 2017 года 44,4 миллиона рублей поступили на счет ЕМУП «Олимп». С этого времени муниципалитет, по сути, и потерял контроль над зданием в центре Екатеринбурга.
В январе 2018 года на основании поданного ООО «Паркинг на Радищева» обращения, Земельным комитетом администрации Екатеринбурга подготовлен расчет выкупной стоимости участка площадью 2170 квадратных метров (где и располагалось здание химчистки). Согласно документу, его стоимость по «льготной» цене составила всего 8 миллионов 8 тысяч 331 рубль, что составляет 15 % от кадастровой стоимости. По «льготной», потому что формально компания была вправе приобрести его в особом порядке без проведения торгов согласно постановлению администрации Екатеринбурга об утверждении порядка определения цены и оплаты земельных участков (подписано в 2015 году и.о. главы Сергеем Швиндтом). Денежные средства в размере 8,8 миллионов рублей ООО «Паркинг на Радищева» перечислило в бюджет города, после чего стало полноправным собственником земли, рыночная стоимость которой составляла 30-40 миллионов рублей.
Данные обстоятельства стали поводом для разбирательства. Депутат Государственной думы РФ Андрей Альшевских направил запрос в Следственный комитет России. Согласно ответу за подписью и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Михаила Бусылко, 23 февраля 2019 года принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении замглавы Администрации Екатеринбурга Вадима Дударенко (теперь уже с приставкой «экс») и председателя Земельного комитета Геннадия Денисова (продолжает занимать указанную должность). В их действиях, по мнению следователя, отсутствуют признаки преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции») и ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Однако изучение материалов показало, что проверка сотрудниками проведена неполно, в связи с чем 1 марта постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, материал направлен на дополнительную проверку.
© «Вечерние Ведомости»
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