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21:01 | 14.03.2019
Фото: pravdaurfo.ru
Первым заместителем директора екатеринбургского «Водоканала» стал депутат Александр Караваев
Отмечается, что Караваев на новой должности будет прежде всего заниматься работой предприятия с органами государственной власти.
Напомним, на этой неделе в отставку ушел гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов, сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора по безопасности Александр Разбойников. На пост директора предприятия претендует заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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