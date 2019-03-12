Первым заместителем директора екатеринбургского «Водоканала» стал депутат Александр Караваев

21:01 | 14.03.2019

Фото: pravdaurfo.ru

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Караваев стал первым заместителем директора МУП «Водоканал».



Отмечается, что Караваев на новой должности будет прежде всего заниматься работой предприятия с органами государственной власти.



Напомним, на этой неделе в отставку ушел гендиректор МУП «Водоканал» Евгений Буженинов, сейчас его обязанности исполняет заместитель гендиректора по безопасности Александр Разбойников. На пост директора предприятия претендует заместитель министра строительства Свердловской области Игорь Дубровин.