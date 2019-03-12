Новая ветка метро в Екатеринбурге обойдётся в 76 миллиардов рублей

19:08 | 14.03.2019

Фото: ural-meridian.ru



Вторая ветка метро в уральской столице будет стоить 76 миллиардов рублей, её строительство начнётся уже в 2020 году. Об этом рассказал глава города Александр Высокинский на совещании, посвящённом подготовке к 300-летию города.



Власти города надеются, что, в соответствии с федеральными программами, постановление о финансировании строительства будет принято уже в ближайшее время. Станции второй ветки будут расположены по направлению от центра города до ВИЗа. По словам Высокинского, на проектировку уже заложено 500 млн рублей.



Добавим, что проектировщикам также дано указание проработать продление уже существующей ветки метро с севера на юг.