Дорожники приступят к проектированию нового участка Тюменского тракта в обход Богдановича

16:20 | 14.03.2019

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

ФКУ «Уралуправтодор» объявило конкурс на разработку проекта строительства обхода Богдановича, достройки обхода Белоярского и реконструкции трассы Екатеринбург – Тюмень с 35 по 104 км, сообщает пресс-служба компании. Победитель аукциона станет известен 11 апреля. Сразу после заключения контракта подрядчик должен приступить к выполнению работ. Проект будет готов к 22 февраля 2021 года.



Сейчас перегруженная грузовым транзитом трасса проходит через Богданович, где водители вынуждены стоять в пробках на железнодорожных переездах. Строительство обхода обеспечит сквозное движение по участку.



Планируется, что на 88-м км трасса уйдет направо в обход города, пересекая железную дорогу по путепроводу, а затем вольется в трассу P-351 Екатеринбург – Тюмень на 104-м км, где будет построена развязка. Как точно пойдет дорога станет известно после того, как будет готов проект.



– В 2019 году мы приступаем к проектированию обхода Богдановича и в 2022 – 2024 годах начнем саму реконструкцию 70 км дороги, – отметил начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.



Что касается объездной дороги вокруг поселка Белоярский, то часть обхода уже построена, дорога находится на балансе «Управления автомобильных дорог Свердловской области». Однако в перспективе трассу передадут в ведение ФКУ «Уралуправтодор», после чего федеральным дорожникам останется достроить восемь км (с 56 по 64 км), чтобы обеспечить скоростное движение в обход населенных пунктов на участке от Малых Брусян до Белоярского.



Напомним, к 2024 году дорожники планируют расширить трассу Екатеринбург — Тюмень до четырех полос на всем ее протяжении. Транспортные потоки разделят барьерным ограждением. Работы выполнят поэтапно. Так, этим летом дорогу будут расширять на участке с 240 по 250 км возле Тугулыма. Также в текущем году специалисты завершат реконструкцию участка с 159 по 168 км близ Камышлова.