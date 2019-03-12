В Екатеринбурге суд оштрафовал владельца киосков с шаурмой за дискриминацию при приеме на работу

15:33 | 14.03.2019

Накануне, 13 марта, судья судебного участка №6 Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга вынесла решение по административному делу в отношении владельца сети киосков шаурмы Kebab King Фируза Набиева. Бизнесмен признан виновным по ст. 13.11.1 КоАП РФ («Распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере три тысячи рублей.



Согласно материалам дела, в прошлом году в одном из киосков по улице Репина (как выяснилось позже, его владельцем является предприниматель из Таджикистана Фируз Набиев) было размещено объявление о наборе продавцов, согласно которому на работу принимались только девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, усматривалась дискриминация по двум признакам — полу и возрасту.



Кроме этого, 28 января 2019 года 17-ый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по иску собственника павильона быстрого питания «Kebab King» по ул. Учителей, 6 к АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Согласно материалам арбитража, энергетики выехали на объект, и установили, что он самовольно подключен к электрическим сетям, после чего составили акт бездоговорного потребления электрической энергией от 27.02.2018 года. Согласно документу, был произведен расчет потребленной в период с 23.06.2017г. по 27.02.2018г. электрической энергии, в соответствии с которым объем потребленной электрической энергии составил 354 974,4 кВт на сумму 2 миллион 219 тысяч рублей.



Собственник павильона ИП Хамидуллина Л. А. (её интересы представлял небезызвестный Шахлински Эмиль Шахинович) через суд потребовала признать акт недействительным, но суд отказал в удовлетворении требований. При этом фактически павильон находится во временном владении и пользовании арендатора того самого Фируза Набиева.