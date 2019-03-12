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15:33 | 14.03.2019
В Екатеринбурге суд оштрафовал владельца киосков с шаурмой за дискриминацию при приеме на работу
Согласно материалам дела, в прошлом году в одном из киосков по улице Репина (как выяснилось позже, его владельцем является предприниматель из Таджикистана Фируз Набиев) было размещено объявление о наборе продавцов, согласно которому на работу принимались только девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Таким образом, усматривалась дискриминация по двум признакам — полу и возрасту.
Кроме этого, 28 января 2019 года 17-ый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Свердловской области по иску собственника павильона быстрого питания «Kebab King» по ул. Учителей, 6 к АО «Екатеринбургская электросетевая компания». Согласно материалам арбитража, энергетики выехали на объект, и установили, что он самовольно подключен к электрическим сетям, после чего составили акт бездоговорного потребления электрической энергией от 27.02.2018 года. Согласно документу, был произведен расчет потребленной в период с 23.06.2017г. по 27.02.2018г. электрической энергии, в соответствии с которым объем потребленной электрической энергии составил 354 974,4 кВт на сумму 2 миллион 219 тысяч рублей.
Собственник павильона ИП Хамидуллина Л. А. (её интересы представлял небезызвестный Шахлински Эмиль Шахинович) через суд потребовала признать акт недействительным, но суд отказал в удовлетворении требований. При этом фактически павильон находится во временном владении и пользовании арендатора того самого Фируза Набиева.
© «Вечерние Ведомости»
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