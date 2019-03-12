Из бюджета Екатеринбурга на празднование Дня Победы выделят 19,5 млн рублей

14:39 | 14.03.2019

Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который займется организацией многочисленных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующая документация опубликована на сайте госзакупок.



Подрядчик должен организовать концерты, митинги, возложение цветов, фотосъемку этих мероприятий, видеоинсталляции и многое другое. Из бюджета Екатеринбурга на все это готовы выделить 19,5 млн рублей.