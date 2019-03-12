Свердловская ГИБДД обратилась к водителям в связи с ухудшением дорожных условий

14:23 | 14.03.2019

В Свердловской области наблюдается ухудшение дорожных условий из-за снегопада. В связи с этим свердловская Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными, учитывать состояние дорожного покрытия и условия видимости, избегать опасных маневров и необоснованных выездов на полосу встречного движения.



Пешеходам в темное время суток рекомендуется использовать световозвращающие элементы и переходить проезжую часть, только убедившись в своей безопасности.



Отметим, что снегопады в Свердловской области продлятся как минимум до субботы, 16 марта.