В Нижнем Тагиле осудили наркосбытчиков: двух россиян и четырех украинцев

13:56 | 14.03.2019

фото: news.myseldon.com

В Нижнем Тагиле к различным срокам приговорены шестеро наркосбытчиков – четверо граждан Украины и двое россиян: Андрей Шевченко, Владислав Ломов, Максим Поляков, Максим Дубенко, Павел Воронцов и Дамир Гильмулин. Установлено, что в период с конца ноября 2017 года по 22 декабря 2017 года злоумышленники сделали не менее 35 закладок с наркотическими средствами общей массой не менее 1,8 кг.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, организатор – неустановленное лицо, находившееся на территории Украины, - через интернет вовлек в незаконный бизнес нескольких граждан Украины, в том числе Шевченко, Ломова, Полякова, Дубенко, которые временно проживали в Нижнем Тагиле и выполняли функции «оптовых курьеров». Местные жители Воронцов и Гильмулин были «закладчиками».



Все участники приговорены к срокам от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 10 месяцев. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима.