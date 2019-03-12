Екатеринбуржца, до смерти избившего мужчину на улице, приговорили к 9 годам

13:35 | 14.03.2019

фото: kubantv.ru

К 9 годам строгого режима приговорен житель Екатеринбурга, до смерти избивший ранее не знакомого ему мужчину на улице.



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, конфликт между обвиняемым и мужчиной 1976 года рождения произошел днем 30 июня 2018 года у одного из домов на улице Краснофлотцев. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил, что прохожий ищет «закладку» наркотиков, и напал на него. Все это происходило на глазах нескольких свидетелей.



В результате пострадавший от полученных травм скончался на месте. Молодой человек скрылся. Его нашли в квартире знакомой, где он спрятался от полиции под диваном.