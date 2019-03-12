В Качканаре мужчину, пнувшего полицейского, оштрафовали на 50 тысяч рублей

11:34 | 14.03.2019

фото: vkavkaz.ru

В Качканаре местный житель осужден за применение насилия в отношении представителя власти, сообщат пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент произошел в июле прошлого года. Наряд полиции задержал пьяного мужчину, который находился в общественном месте и нарушал порядок. Дебошира доставили в больницу для прохождения медицинского освидетельствования, однако там он стал вести себя еще агрессивнее и дважды пнул ногой сотрудника полиции.



По решению суда качканарец должен выплатить штраф – 50 тысяч рублей, а также 5 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.