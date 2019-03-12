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11:05 | 14.03.2019

фото: nashchelyabinsk.ru

В Екатеринбурге пенсионер-инвалид получил компенсацию за неверно поставленный диагноз

В Екатеринбурге больница № 36 «Травматологическая» выплатила пенсионеру-инвалиду 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за некачественную медицинскую услугу.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в больнице пенсионеру поставили неверный диагноз. Изначально после осмотра у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости и наложили гипсовую повязку. Только при третьем посещении был установлен верный диагноз - перелом головки правой плечевой кости, застарелый задний вывих правого плеча, повреждение Хилл-Сакса. Мужчину пришлось госпитализировать и проводить операцию.

В дальнейшем страховая организация провела экспертизу и выявила нарушения, ставшие причиной позднего определения диагноза.

«Экспертизой выявлены дефекты при амбулаторном лечении заявителя, а именно: не выполнение рентгенографии правого плечевого сустава в аксиллярной проекции, что впоследствии привело к поздней диагностике заднего вывиха правого плеча и оперативному лечению», - говорится в сообщении.

В суде стороны пришли к мировому соглашению. Пенсионеру выплачена компенсация в 200 тысяч рублей.

© «Вечерние Ведомости»

 


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