В Екатеринбурге пенсионер-инвалид получил компенсацию за неверно поставленный диагноз

11:05 | 14.03.2019

фото: nashchelyabinsk.ru

В Екатеринбурге больница № 36 «Травматологическая» выплатила пенсионеру-инвалиду 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за некачественную медицинскую услугу.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в больнице пенсионеру поставили неверный диагноз. Изначально после осмотра у него диагностировали перелом хирургической шейки правой плечевой кости и наложили гипсовую повязку. Только при третьем посещении был установлен верный диагноз - перелом головки правой плечевой кости, застарелый задний вывих правого плеча, повреждение Хилл-Сакса. Мужчину пришлось госпитализировать и проводить операцию.



В дальнейшем страховая организация провела экспертизу и выявила нарушения, ставшие причиной позднего определения диагноза.



«Экспертизой выявлены дефекты при амбулаторном лечении заявителя, а именно: не выполнение рентгенографии правого плечевого сустава в аксиллярной проекции, что впоследствии привело к поздней диагностике заднего вывиха правого плеча и оперативному лечению», - говорится в сообщении.



В суде стороны пришли к мировому соглашению. Пенсионеру выплачена компенсация в 200 тысяч рублей.