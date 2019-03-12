Предприниматель из Сысерти погасил долг в 5 млн рублей, чтобы не лишиться лесного участка

10:45 | 14.03.2019

фото: todaykhv.ru

Индивидуальный предприниматель из Сысерти занял у другого бизнесмена порядка 2 млн рублей, но отдавать не захотел. За два года размер задолженности с учетом процентов увеличился до 5 млн рублей.



Чтобы побудить мужчину к выплате долга, судебные приставы запретили регистрационные действия в отношения автомобилей предпринимателя (Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander, УАЗ и ЗИЛ 131), а также арестовали находящийся в пользовании и приносящий немалый доход лесной участок площадью более 13 гектаров.



Испугавшись ареста участка, предприниматель в течение трех дней погасил долг в полном объеме, рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.