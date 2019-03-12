Задержан мигрант, подозреваемый в нападении на своего работодателя в Екатеринбурге

09:57 | 14.03.2019

фото: 7news.kz

В Екатеринбург этапирован задержанный в Курганской области 33-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемый в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью.



Речь идет о преступлении восьмилетней давности. В октябре 2010 года двое рабочих одной из строительных фирм проникли в офис своего работодателя на улице Авиационной в Екатеринбурге и избили мужчину битами, после чего похитили из сейфа деньги и имущество на общую сумму более 1 млн рублей.



Одного из нападавших отправили в колонию в 2011 году, второго объявили в международный розыск. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, мужчина долгое время скрывался на родине, где сменил персональные данные. В 2018 году обвиняемый был задержан в Курганской области за незаконное пересечение границы.



Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд. Мигранту грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.