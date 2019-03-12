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09:39 | 14.03.2019
Свердловские силовики провели обыск у сторонника Ходорковского в Екатеринбурге. Возбуждено уголовное дело
Согласно имеющимся данным, 26.04.2017 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности организаций «Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания)) нежелательной, 27.04.2017 согласно распоряжению Минюста России № 556-р они внесены в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
видео:ФАН
Источники в правоохранительных органах сообщают, что проведение обыска связано с возбуждением уголовного дела по статье 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности».
В настоящее время проведение следственных действий продолжается.
Правоохранительные органы обещали дать официальные комментарии позднее.
Накануне в Октябрьском районном суде Екатеринбурга состоялось заседание, в ходе которого Верников пытался оспорить решение нижестоящей инстанции о вынесении ему наказания по ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»). Как сообщили корреспонденту veved.ru в суде, решение оставлено без изменений.
Напомним, что «Открытая Россия» была создана по инициативе экс-совладельца нефтяной компании «ЮКОС», признанного виновным в мошенничестве и других преступлениях, беглого олигарха Михаила Ходорковского, ныне проживающего за границей, что не мешает ему управлять так называемой «Открыткой» и финансировать её деятельность.
© «Вечерние Ведомости»
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