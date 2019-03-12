В ДТП на улице Сулимова погибла женщина-пешеход

09:17 | 14.03.2019

Накануне вечером на улице Сулимова в Екатеринбурге произошло смертельное ДТП. У дома №46 автомобиль Fiat Doblo сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.



В результате пострадавшая получила травмы и скончалась на месте происшествия, передает служба спасения «СОВА».