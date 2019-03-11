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23:15 | 13.03.2019

Фото: страница Димы Рудакова во «ВКонтакте»

Сегодня в Берёзовском суде показали то самое видео, на котором видно, как подростки убивают 20-летнего инвалида

Сегодня, 13 марта, состоялось второе заседание по делу об убийстве 20-летнего инвалида Димы Рудакова из Берёзовского, который погиб под ногами подростков - они избили парня до смерти, прыгая на его голове. В рамках заседания показали то самое видео, где запечатлён весь процесс убийства - сразу после расправы в интернет его выложила 13-летняя подруга обвиняемых подростков. Пересматривать запись ещё раз они не смогли - попросили удалить их из зала суда.

Как рассказывают наши коллеги из Е1, несмотря на то, что запись показывали под строжайшим секретом, - журналистов в зал заседаний не пускают - ужасающие звуки были слышны даже в коридоре.

По данным издания, сначала погибший Дмитрий Рудаков оправдывался и просил его отпустить, на что нападавшие только смеялись и ругались матом. Звуки побоев мешались с криками юноши-инвалида, он умолял их прекратить. Далее девушка - автор видео - попросила приятелей снять с жертвы штаны, после чего громко рассмеялась. Звуки ударов продолжились, голос Дмитрия не было слышно. «Россия, Россия, Россия», — скандировал один из подростков, за ним повторяли приятели.

После того как девушка заметила, что у нее обувь в крови, она поинтересовалась у жертвы, насколько больно «наркоманить». Заметим, изначально зверскую расправу подростки объясняли тем, что им показалось, будто Дима наркоман. Мол, здоровая молодёжь боролась за здоровый образ жизни страны. Затем избиение продолжилось, кто-то из юношей просил дать ему возможность присоединиться к процессу, об этом же просила девушка. Другой подросток читал матерный стих, после чего слышалось скандирование слова «Россия». В этот момент один из подростков кричал, чтобы Дмитрий падал. Всего видео длилось около десяти минут.

Следующее заседание по этому делу состоится в конце марта. На скамье подсудимых - трое подростков 14 и 16 лет, четвёртый уже отбывает наказание за ранее совершённое преступление - угон машины. Остальные подсудимые и ранее были замечены в антисоциальном поведении - хамство, драки, пьянство. За зверское убийство юноши они получат как минимум 8 лет тюрьмы.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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23:15 | 13.03.2019
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